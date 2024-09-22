Російські провайдери вимагають припинити сповільнення YouTube через масову втрату абонентів

Оператори дротового інтернету в Росії "масово втрачають абонентську базу" через уповільнення YouTube в Росії, яке меншою мірою торкнулося мобільних операторів.

Про це йдеться в скарзі асоціації "Ростелемережа", що об'єднує понад 200 регіональних операторів зв'язку, до Федеральної антимонопольної служби, передає The Moscow Times.

Як зазначається, це створює "дискримінаційні умови" і порушує закон "Про захист конкуренції".

Так, в інтернет-провайдерів спостерігається "значне погіршення доступу до сайту відеохостингу" при виході в інтернет через Wi-Fi, підключений до дротових мереж зв'язку, тоді як на стільникових мережах уповільнення YouTube незначне.

На думку "Ростелемережі", нерівномірне зниження якості сервісів "порушує правила вільного ринку". Оскільки YouTube є затребуваною відеоплатформою, її наявність або обмеження, як і якість доступу до неї, є для операторів "конкурентною перевагою, або конкурентним обмеженням ".

При цьому там зазначають, що уповільнення роботи YouTube пов'язане із зовнішнім впливом, який міг бути здійснений лише підконтрольним Роскомнагляду Головним радіочастотним центром.

Окрім того, в асоціації звернули увагу, що в російському законодавстві немає такого заходу впливу, як уповільнення роботи, а сам YouTube не входив до списку заборонених або обмежених до доступу ресурсів.

Таким чином, "ГРЧЦ і Роскомнагляд не мають права за власною ініціативою здійснювати дії щодо обмеження доступу до інформації", наголосили в "Ростелемережі".

У зв'язку з цим асоціація попросила ФАС порушити справу щодо порушення антимонопольного законодавства. У службі підтвердили отримання скарги. На її розгляд відомство має місяць із можливістю продовження строку ще на два місяці.

За підсумками розгляду ФАС може відмовити заявнику або винести попередження з вимогою усунути причини та умови, які сприяли виникненню порушення.

Блокування YouTube у Росії

До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. 21 серпня стало відомо, що трафік скоротився на 38%, порівняно з попереднім місяцем. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні.

Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

На початку вересня повідомлялося, що Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.

Швидкість роботи відеохостингу YouTube у Росії знизилася на початку вересня до рекордно низького рівня.