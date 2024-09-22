Наслідки мобілізації від Путіна: Ресторани та кафе в Росії поскаржилися на "катастрофічний" дефіцит кадрів

Заклади громадського харчування в Росії зіткнулися з "катастрофічним" дефіцитом кадрів на тлі демографічної кризи та відтоку мігрантів.

Про це розповіли представники галузі, передає The Moscow Times.

"Ми не розуміємо, як заповнити новий ресторан співробітниками, якщо в існуючих точках не вистачає 20% персоналу", – сказав засновник мережі гастробарів "Раковая" Євгеній Нічипурук.

Наявність проблеми підтвердила директорка з розвитку "Ясно Рестораны" та HR-директорка мережі Gagawa Єлєна Ваняшина. На її думку, ситуація лише погіршуватиметься, оскільки демографічна та міграційна кризи набирають обертів.

Згідно з дослідженням порталу з пошуку роботи HeadHunter та мережі "Крошка картошка", у січні-вересні 2024 року кількість вакансій у сфері громадського харчування зросла на 28% рік до року.

Найсильніше зріс попит на прибиральників – на 41%, кур'єрів – на 31%, офіціантів та барменів – на 30%, менеджерів – на 22% та бухгалтерів – на 29%. За оцінкою аналітиків, галузі громадського харчування не вистачає близько 30 тис. працівників.

Дефіцит кадрів змусив рестораторів збільшувати зарплату. Так, за останній рік щомісячні медіанні зарплати офіціантів, барменів та бариста зросли на 29%, прибиральників та хостес – на 24%, менеджерів – на 23%, адміністраторів – на 19%.

Однак прибуток працівників громадського харчування все ще відстає від середніх зарплат у всіх галузях економіки Росії. Відтак, низькі зарплати стимулюють співробітників громадського харчування шукати роботу в інших сферах зайнятості, в яких рівень доходу вищий.

При цьому влада російських регіонів обмежує сфери зайнятості мігрантів. Так, у Підмосков'ї з січня 2025 року планують заборонити залучати іноземну робочу силу за патентами у сферах вуличного харчування в нестаціонарних об'єктах.

Проблеми з роботою в Росії

Як повідомлялося, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.