"Нова пошта" оновила свій застосунок. Які функції з’явилися?

Компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій.

Про це йдетьмя в повідомленні компанії, передає AIN.UA.

Так, у застосунку можна обирати "улюблені відділення та поштомати" – ті, де кристувачі найчастіше забираютьпосилки, а також резервні (наприклад, для великих посилок).

Також з'явилася функція "доставки за замовчуванням". Щоб скористатися послугою, у розділі "Улюблений поштомат" потрібно обрати "Я хочу отримувати всі свої посилки в поштоматі".

Якщо посилка їде до відділення, але її можна доставити до поштомата, новий цифровий помічник на ім'я Сенді зробить відповідну "переадресацію" і сповістить клієнта через додаток.

Окрім того, є й інші оновлення:

оформлення переадресації: доступно редагування, скасування та замовлення її повторно;

виклик кур'єра в три кліки, а відкриття комірки – в один (також забирати з поштомата тепер можна без доступу до мережі на телефоні). Посилку заберуть від дверей, навіть якщо вона важче за 30 кг;

відстежування кур'єра в режимі реального часу за 15 хв до його приїзду, а також можливість написати йому чи їй напряму через застосунок;

застосунок єдиний як для України, так і для всієї Європи, тому відстежувати посилку стало зручніше;

посилку можна буде відправляти поштоматом навіть без пакування;

можливість оплачувати посилку за іншу людину.

Також у додатку тепер є можливість перевести чайові співробітнику "Нової пошти" – оператору, кур'єру, працівнику контакт-центру – та оформити заявку на компенсацію в разі пошкодження посилки.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує вийти на ринки Австрії та Нідерландів до кінця 2024 року.

До того стало відомо, що за підсумками другого кварталу українська група компаній Nova ("Нова пошта") змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.