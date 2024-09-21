Міненерго оголосило конкурс на трьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Міністерство енергетики оголосило конкурсний відбір кандидатів на зайняття трьох посад незалежних членів наглядової ради НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Також Міненерго доручило компанії залучити професійного консультанта з відбору персоналу.

Крім того, одночасно з проведенням конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради Міненерго визначатиме та обиратиме кандидатури представників держави в наглядовій раді "Укренерго".

"Ми поважаємо роботу усіх членів наглядової ради. Уряд залишається повністю відданим забезпеченню незалежності, чесності та дотримання найвищих професійних стандартів нової Наглядової ради. Відбір усіх членів правління – чотирьох незалежних і трьох представників держави – планується завершити до 9 грудня", – уточнили в Міненерго.

Зазначається, що першим та основним завданням новоствореної незалежної наглядової ради стане проведення прозорого конкурсного відбору кандидатів на посаду голови правління "Укренерго".

Звільнення Кудрицького з "Укренерго"

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За його звільнення проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, той відмовився.

Виконує обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".