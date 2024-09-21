США готують новий пакет військової допомоги Україні на $375 мільйонів, – ЗМІ

США готують пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Його оголошення планується наступного тижня.

Про це пише Reuters із посиланням на двох американських посадовців, передає "Європейська правда".

Зазначається, що пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

Вміст і обсяг пакета ще можуть змінитися, додає Reuters.

З травня США не оголошували Україні пакетів допомоги на суму понад $275 млн через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

Як повідомлялося, США нададуть Україні понад $700 млн допомоги. Зокрема, $325 млн – на ремонт електромереж, $290 млн допомоги – населенню, що потерпає від збройної агресії Росії, а також понад $100 млн на розмінування.