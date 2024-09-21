Москва готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, – МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

Про це він заявив у соцмережі Х.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики", – зазначив він.

За його словами, ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки.

Сибіга підкреслив, що відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам, поінформовано також МАГАТЕ.

"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", – наголосив міністр.

Водночас Сибіга подякував МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України та закликав забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах.

Як повідомлялося, МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.