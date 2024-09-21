У неділю відключення світла не прогнозують, – "Укренерго"

У неділю, 22 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завтра, 22 вересня, відключення не прогнозуються", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

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До того генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.