В Україні почали зростати ціни на цибулю

На ринку України з початку поточного тижня почала дорожчати цибуля. Основною причиною подорожчання стали рясні дощі, які спостерігаються в південних областях країни.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

За словами аналітиків, такі погодні умови змушують фермерів призупинити збирання врожаю, що в підсумку призводить до скорочення пропозиції на ринку та підвищення цін на цибулю.

На сьогодні ціни на цибулю варіюються в діапазоні 10-15 грн/кг, що в середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Причиною такої цінової тенденції фахівці вважають підвищення попиту з боку оптових компаній. При цьому через дощову погоду пропозиція цибулі в південному регіоні дещо скоротилася, що також надало підтримку цінам.

Крім того, що дощі призупинили збирання цибулі, вони також можуть призвести до зниження якості продукції, яка залишилася в полі.

Зазначається, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери воліють закладати на зберігання, здійснюючи продажі нині невеликими партіями.

Тим часом згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, середня ціна на цибулю в Україні сьогодні фактично відповідає рівню минулого року.

Наприкінці минулого тижня цибулю відвантажували по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), що в середньому на 17% дешевше, ніж наприкінці позаминулого робочого тижня.