Україна експортувала майже 700 тисяч тонн цукру за рік. 77% було відправлено до ЄС

За підсумками 2023/2024 маркетингового року (вересень 2023 – серпень 2024) Україна експортувала 691,8 тис. тонн цукру, із яких 77% відправлено до країн Європейського Союзу, а 23% – на світовий ринок.

Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

Основними країнами-імпортерами українського цукру в Євросоюзі стали Італія, чия частка в експорті українського цукру до ЄС склала 19%, Болгарія (18%) та Угорщина (14%).

Основні напрямки експорту за межами ЄС – Камерун (17% експорту на світовий ринок), Лівія (15%) та Туреччина (11%).

Як повідомлялося, Європейський Союз з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.

Захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022 та 2023 роках.

На початку червня повідомлялося, що від початку 2024 року Україна експортувала 421,8 тис. тонн цукру, зокрема, в країни Європейського Союзу – 301 тис. тонн.

У серпні стало відомо, що цукор-сирець подешевшав до найнижчого рівня за майже два роки.