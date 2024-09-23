Споживання електроенергії в Україні зростає. "Укренерго" закликає не вмикати ввечері потужні прилади

Енергетики фіксують зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня та закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні, 23 вересня, рівень споживання, станом на 9:30, був на 2,2% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю, 20 вересня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був таким же, як і минулої неділі, 15 вересня.

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію увечері. Користування потужними електроприладами, за можливості, перенесіть на денні години. З 16:00 до 22:00 не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", – закликають енергетики.

В "Укренерго" додали, що через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 490 населених пунктів.

Зокрема, унаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.