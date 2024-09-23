Високопосадовця Мін’юсту затримали на хабарі: збирав "данину" за використання праці ув’язнених (оновлено)

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту, яке опікується 6 областями України.

Посадовця затримали після отримання хабаря в одному з кафе у середмісті Львова, повідомляє пресслужба ДБР

Правоохоронці не уточнюють прізвища затриманого, але відомо, що посаду начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції обіймає підполковник внутрішньої служби Ігор Тимочко.

За даними слідства, посадовець за винагороду дозволяв підприємцям "безкоштовно" використовувати ув’язнених у виробництві їх продукції.

Згідно із повідомленням ДБР, у липні цього року до чиновника звернувся комерсант, який займається заготівлею лісу. Він запропонував налагодити обробку деревини в цеху, що діє на території одного з виправних закладів Львівщини.

"Посадовець відповів, що підприємець зможе користуватися потужностями цеху та використовувати працю засуджених, якщо платитиме йому від 70 до 100 євро за кожен кубометр обробленої деревини. "Абонплата" з липня по вересень склала понад 2 тис. євро", – зазначається у повідомленні.

Після передачі коштів в одному з кафе у центрі Львова чиновника затримали. Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 2 млн грн застави. Також фігуранта звільнено з роботи.

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції в пенітенціарній установі, додали у ДБР.

Як повідомлялося, 12 серпня серпня у Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла та трьох його спільників на одержанні $500 тисяч хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.