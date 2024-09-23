Швейцарія надала допомогу кожному третьому молочному господарству України

Із кінця 2022 року Швейцарія надала гуманітарну допомогу 446 молочним господарствам України. Тобто кожне третє українське господарство з виробництва молока отримало відповідну підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, з кінця листопада 2023 року до вересня 2024 року тривала друга фаза проєкту, у межах якої гуманітарну допомогу отримали 202 господарства у найбільш постраждалих від бойових дій областях.

Так, у Дніпропетровській допомогу отримали 32 господарства, у Донецькій – 12, Запорізькій – 6, у Київській – 19, Миколаївській – 27, Одеській – 29, Сумській – 6, Харківській – 60, Херсонській – 2 та Чернігівській – 9. У цих господарствах утримується понад 126 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі, понад 54 тис. голів корів.

Молочні господарства отримали засоби гігієни для належного виробництва молока: засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички для доярів, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що повністю задовольнить тримісячну потребу.

Це сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки через покращення доступу до якісних та безпечних молока і молочних продуктів, що виробляються в Україні.

Як повідомлялося, обсяги виробництва молока за останні п’ять років знизились на 28% – із 10,3 млн тонн до 7,3 млн у 2023 році.