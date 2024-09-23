Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку
Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за одиницю.
Загальна вартість контракту з єдиним учасником торгів – ТОВ "ВіДі Автострада" склала 15,73 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
За підрахунками видання, 3,93 млн грн за Toyota Land Cruiser – це рекордна ціна за будь-який легковий автомобіль у закупівлях в системі Prozorro цього року. Раніше рекорд також належав Управлінню держохорони, воно у серпні замовило три розкішні позашляховики Lexus по 3,27 млн грн у ТОВ "ВіДі Еліт".
За умовами угоди, державний замовник до 25 грудня має отримати чотири чорні позашляховики 2024 року випуску з дизельним двигуном об’ємом 3.3 л, що забезпечує потужність понад 300 к.с., максимальну швидкість 210 км/год та розгін до "сотні" за 6,9 секунд.
Автівки матимуть підігрів керма та сидінь, звукопоглинаюче скло передніх дверей, іонізацію салону, підігрів лобового скла та інші опції для комфорту водія і пасажирів. Системи активної та пасивної безпеки включають огляд на 360 градусів, стабілізацію, моніторинг тиску в шинах, систему попередження про зіткнення, датчики паркування тощо.
Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіаторі, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання – світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маячки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним світло-керуванням.
Найближчою до опису замовленої на тендері є модель Toyota Land Cruiser 300 з 3.3 Twin Turbo двигуном у комплектації Premium ціною близько 3,6 - 3,9 млн грн.
На сайтах дилерів її описують як "нове покоління легендарного "Ленд Крузер", створене для "автолюбителів, які не звикли задовольнятися посередністю".
Управління державної охорони почало купувати дорогі "лексуси" і "лендкрузери" після призначення новим керівником у червні цього року Олександра Морозова. Представляючи його, президент Володимир Зеленський заявив, що у нового керівника "є карт-бланш на зміни".
"Ідеться про підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для відомства; удосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО", – повідомляла тоді пресслужба президента.