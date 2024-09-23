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"Укренерго" хоче підвищити тариф на передачу електроенергії на 50%

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укрэнерго

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн за МВт-год (без ПДВ).

Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн за МВт-год, повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на проєкт рішення, який ще має розглянути Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За розрахунками компанії, майже 50% її витрат припадатиме на виконання спеціальних обов'язків, переважно з оплати "зеленого тарифу", – 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат у 2025 році плануються на рівні 18,35 млрд грн.

Водночас "Укренерго" пропонує підвищити тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025 рік до 104,7 грн за МВт-год, що майже відповідає чинному тарифу (104,57 грн за МВт-год).

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Як повідомлялсоя, НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року на 9% – до 528,57 грн за МВт-год, хоча раніше планувалося збільшити його суттєвіше.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищили на 74% – з 209,42 грн до 364,70 грн/МВт-год.

Автор: Михайло Орлюк

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Топ коментарі

  • Злий Укр
    А нагадайте, який виродок заявляв, що поки іде війна, тарифи на комунальні послуги не зміняться? Чи то воно обдовбане було коли це патякало?
  • Оксана Фесенко 468f2fc5
    Чудова новина! Прокладка, яка не має ніякого відношення до генерації електроенергії хоче підвищити тарифи на щось там, бо її потужним менеджерам мабуть вже не вистачає на хліб з маслом
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    оце діло!
    ще одна платіжка, про оплату, доставки електрики, до квартири.
    я, так розумію, це наполеглива вимога від мвф і сша?
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