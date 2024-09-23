Депутати готуються підвищити акцизи на тютюнові вироби

Верховна Рада вже підвищила акцизи на пальне і тепер планує зробити це і для тютюнових виробів, щоправда дискусії у профільному парламентському комітеті ще тривають. Однак іншого шляху окрім поступового зростання акцизів в Україні немає, вважають експерти.

Про це йдеться в сюжеті ICTV.

Зараз в Україні ж акцизи на тютюнові вироби є одними з найнижчих в Європі.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на сьогоднішній момент у нас приблизна величина акцизу на тисячу сигарет десь на рівні 46-47 євро.

"Цей акциз мінімальний, тому що в країнах Європи, в дійсності він є набагато більший. В якості прикладу Фінляндія – там більше 300 євро, в наших сусідів він більше 90 євро", – сказав він.

За його словами, зараз в українському бюджеті є велика дефіцитна діра, то ж безумовно потрібні кошти на оборону, на посилення армії, тому найбільш доступний, на думку уряду і депутатів спосіб – це підвищення саме акцизів на пальне, на алкогольну продукцію і на тютюнову.

Законотворці пропонують перевести ставки акцизу з гривні у євро, а також змінити підхід до оподаткування на звичайні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи). Акциз на сигарети зростатиме поступово – на 5% щороку, щоб у 2028 році він був 90 євро, а от для ТВЕНів він буде нижчим – 72 євро.

Це виправдано, наголошують фахівці, адже податки на сигарети та ТВЕНи мають бути різними.

Голова ради Інституту податкових реформ Олена Хотенко додала, що податок на акциз – це податок на шкоду. Вже є безліч досліджень є, в тому числі і Британії і Чехії, де йдеться про те, що оподаткування на ТВЕН порівняно зі звичайними сигаретами має бути меншим, оскільки ТВЕН – це продукт зі зниженим ризиком.

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Така податкова диференціація на сигарети і ТВЕНи потрібна щоб гармонізувати наше законодавство з ЄС. Там різниця в акцизах на звичайні сигарети та ТВЕНи сягає в середньому 66%.

Навіть Молдова нещодавно прийняла диференціацію. Україна залишається єдиною у Європі, де немає диференціації. Запланована урядом диференціація в оподаткуванні тютюнових виробів становитиме лише 20% до 2029 року.

В уряді розраховують, що підвищення акцизів на всі тютюнові вироби дозволить зібрати до бюджету до 2029 року додаткові 28 млрд грн.

Ці гроші нам потрібні вже сьогодні, адже фінансування оборони постійно зростає.

Експерти ж наголошують, аби підвищені акцизи та податки спрацювали – також ефективно мають працювати і податкова з митницею і оновлене Бюро економічної безпеки.