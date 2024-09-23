Дві третини із понад 100 тисяч українських біженців у Молдові знайшли роботу

У 2024 році близько 60% українських біженців у Молдові були працевлаштованими.

Про це свідчать дані опитування та дослідження Міжнародної організації з міграції, передає Європейська правда з посиланням на місцевий телеканал TV8.

Зокрема, 44% українських біженців у Молдові отримали постійну роботу, 10% стали тимчасовими або неформальними працівниками, ще 4% працюють віддалено або мають пасивні джерела доходу, будучи повністю фінансово незалежними.

Згідно з наведеними даними, чоловікам знайти роботу у Молдові набагато легше: у країні змогли працевлаштуватися 82% українців і лише 35% українок. Рівень безробіття серед українських жінок уп'ятеро вищий, ніж серед чоловіків: 49% порівняно із 10%.

Водночас майже половина українських біженців поскаржилися на проблеми під час пошуку роботи в Молдові. Понад 60% з них повідомили про відсутність можливостей працевлаштування, а 49% назвали проблемою мовний бар'єр. Третьою проблемою українські біженців назвали відсутність інформації про роботу та умови працевлаштування вимушених переселенців.

Збір статистки та опитування для дослідження Міжнародна організація з міграції проводила з квітня по червень поточного року. Опитали 1892 респонденти.

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Як повідомлялося, за останніми офіційними даними, прихисток у Молдові знайшли понад 125 тисяч українських біженців, від початку року їх кількість зросла.

Так, станом на лютий 2024 року у Молдові налічувалося понад 116 тис. біженців з України. Майже 39 тис. з них стали на облік для отримання тимчасового захисту, понад 30 тис. уже отримали документи, що засвідчують особу.

Тоді ж термін надання тимчасового захисту вимушеним переселенцям з України буде продовжили ще на рік – до 1 березня 2025 року.