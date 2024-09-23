Імпорт російської нафти в Індію впав майже на 20%

Обсяг імпорту нафти до Індії з Росії в серпні скоротився на 18,3% приблизно до 1,7 млн барелів на добу в порівнянні з попереднім місяцем через зниження обсягів переробки на деяких нафтопереробних заводах.

Про це пише Reuters, із посиланням на дані відстеження суден, отримані від джерел у галузі, передає The Moscow Times



Водночас Китай збільшив закупівлю російської нафти минулого місяця, повернувши собі статус найбільшого клієнта Москви. Перед цим, у липні, місце найбільшого покупця нафти з РФ вперше зайняла Індія.



Частка російської нафти в індійському імпорті у серпні знизилася приблизно до 36% після зростання протягом п'яти місяців поспіль. У липні на частку російської нафти припадало близько 44% індійського імпорту.



Попри зниження частки, Росія залишилася головним постачальником нафти до Індії в серпні, за нею йдуть Ірак та Саудівська Аравія.



Загалом Індія, третій за величиною імпортер та споживач нафти у світі, у серпні імпортувала 4,7 млн барелів нафти на добу, що приблизно на 1% менше, ніж у липні.

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Імпорт нафти з Саудівської Аравії до Індії минулого місяця знизився до найнижчого рівня з липня 2023 року і склав близько 498,2 тис. барелів на добу.



Індійські нафтопереробники у серпні також отримали близько 138 тис. барелів нафти на добу з Канади та 254 тис. барелів на добу із США.



Через зниження поставок російської нафти частка країн ОПЕК у загальному обсязі закупівель Індії у серпні зросла до чотиримісячного максимуму, що було зумовлено збільшенням закупівель іракської нафти.



Проте частка сировини від ОПЕК в індійському імпорті за перші п'ять місяців фінансового року, що розпочався у квітні, впала до історичного мінімуму.

Як повідомлялося, Індія в липні обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива. Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, а обсяг імпорту зріс до 2,07 млн барелів на добу.

За підрахунками індійських ЗМІ, у 2023-2024 фінансовому році, що закінчився 31 березня, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд, порівняно з 2022-2023 роками.