В Україні зростає попит на вживані електромобілі. Як моделі найпопулярніші?

У серпні українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Серед них більшу частку становлять електромобілі.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Загалом упродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%. Далі йдуть бензинові авто – 37%, дизельні – 11%, гібридні – 8% та авто з ГБО – 3%.

Зазначається, що найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y – 588 одиниць;

Tesla Model 3 – 434;

Hyundai Kona – 305;

Nissan Rogue – 272;

Mazda CX5 – 238;

KIA Niro – 238;

Volkswagen Tiguan – 214;

Nissan Leaf – 190;

Volkswagen Golf – 169;

Chevrolet Bolt – 156.

Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.