"Укргазвидобування" змогло збільшити видобуток газу на одній із свердловин у 5 разів

На одній зі свердловин державної компанії "Укргазвидобування" вдалося збільшити добовий дебіт у понад 5 разів після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП).

Роботи провели за 18 днів, після їх проведення свердловина забезпечує понад 100 тис. кубометрів газу на добу, повідомляє пресслужба підприємства.

До цього, із листопада 2023 до серпня 2024 року, свердловина працювала з поступовим зниженням дебіту: за цей час він зменшився з 29 тис. куб. м до 18 тис. куб. м газу на добу. Відтак, компанія ухвалила рішення про проведення капітального ремонту свердловини.

"Для ефективного вилучення запасів газу ми продовжуємо реалізовувати програму ГРП. Після модернізації власного флоту та підвищення компетенцій наші спеціалісти успішно застосовують ГРП на свердловинах "Укргазвидобування". Наші працівники працюють на рівні міжнародних сервісних компаній... Тепер у нас на одну високодебітну свердловину стало більше", – зазначив т. в. о. гендиректора "Укргазвидобування" Сергій Лагно.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-серпня 2024 року добувні компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд кубометрів товарного газу, що на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.