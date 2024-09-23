У Львові витратять 470 мільйонів на будівництво електростанції з газовими двигунами, отриманими як гуманітарка

Львівське міське комунальне підприємство "Львівтеплоенерго" Львівської міської ради 12 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Кавер Енерджі Плюс" реконструкцію свого об'єкта за 470,66 млн грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, до кінця 2025 року у Львові по принципу "проєктуй-будуй" мають спроєктувати і виконати реконструкцію об'єкта з розміщенням і підключенням чотирьох когенераційних газопоршневих установок загальною потужністю 20,38 МВт.

Зокрема, буде зведена будівля, встановлені чотири газові двигуни B35:40 V12 AG 1 виробництва компанії Bergen Engines AS (Норвегія) й чотири електрогенератори активною потужністю 5,095 МВт виробництва компанії Marelli Motori (Італія), збудована система віддачі теплової потужності.

Будівлю захистять за типом споруд першого рівня захисту.

На відміну від решти обладнання самі газові двигуни підряднику поставить замовник.

Як зазначає проєкт Dozorro, це ті самі двигуни, які мали передати Львову як гуманітарну допомогу.

Раніше місцеві ммедіа писали, що Міненерго розподілило чотири газопоршневі двигуни в якості гуманітарної допомоги для Львова. Їх мали безоплатно передати з державного АТ "Хмельницькобленерго" на "Львівтеплоенерго" для будівництва електростанції, яка зможе одночасно виробляти як електричну, так і теплову енергію.

Проєктування входить у підряд, тому кошторисну документацію не оприлюднили, що не дає порівняти ціни будматеріалів та обладнання із ринком на предмет можливого завищення.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі у тендері треба було принести аналогічний договір за останні п'ять років на проєктні, будівельні, електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи на об'єктах електроенергетики та теплоенергетики (теплоцентралі та теплоелектростанції) класу наслідків не нижче СС2. Виручка за 2023 рік мала бути не менше 20% очікуваної суми.

Також замовник встановив мінімальний список певної техніки: два колісні екскаватори-навантажувачі, гусеничний екскаватор, два легкові автомобілі для перевезення персоналу, телескопічний навантажувач, автомобіль з краном-маніпулятором, автокран до 25 тонн.

Крім того, треба було мати інженера-будівельника, інженера-кошторисника, інженера з охорони праці, архітектора або інженера-проєктувальника, а також виконроба і майстра.

Тендер перевіряє Держаудитслужба на підставі виявлених нею ознак порушень закону.

Власниками львівської "Кавер Енерджі Плюс" є Роман Коцан та Марія Доманська, а керує Юрій Доманський. Фірма створила консорціум "Генерація" разом із ТОВ "Тріосан Холдінг Енерджі".

Коцан також володіє ТОВ "Солар Вест" з Олександром Качмаром. Усього з 2018 року переможець отримав державних підрядів на 1,01 млрд грн, серед яких цей – найбільший.

Раніше колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що вразливі до атак ворожих дронів енергетичні об'єкти – у тому числі й підстанції на електростанціях – мали закрити другим рівнем захисту, але його реалізували лише на підстанціях "Укренерго".