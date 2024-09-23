Один з найбільших у світі виробників зброї вироблятиме боєприпаси в Литві

Один з найбільших у світі виробників зброї – американська Northrop Grumman Corporation – хоче побудувати лінію з виробництва боєприпасів у Литві, щоб зміцнити оборонну промисловість балтійської країни.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, віцепрезидент компанії Стефан О'Браян підписав у Вільнюсі меморандум про взаєморозуміння з урядом Литви щодо виробництва боєприпасів калібру 30 мм на існуючому державному підприємстві.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кашчунас очікує, що виробнича лінія запрацює протягом року, заявивши, що боєприпаси будуть використовуватися для бойових машин піхоти країни-члена НАТО.

Зазначається, що угода послідувала за аналогічною ініціативою німецької Rheinmetall AG на початку цього року з метою розпочати будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів.

Литва прискорює залучення виробників зброї, щоб зміцнити свою безпеку в умовах зростаючих загроз після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, на початку червня цього року Литва підписала угоду з німецьким оборонним концерном Rheinmetall на 180 млн євро стосовно будівництва збройового заводу.