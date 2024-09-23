Найбільша польська мережа магазинів виходить на біржу з оцінкою $8 мільярдів. Як їй допомогли українці?. ФОТО

Інвестфонд CVC Capital Partners Plc планує провести первинне публічне розміщення акцій (ІРО) польської мережі магазинів Zabka Group, яка налічує 10 500 точок і є найбільшою у Європі за цим показником.

CVC планує провести ІРО на Варшавській фондовій біржі, за його підсумками компанію можуть оцінити у $8 мільярдів доларів, передає Bloomberg.

Агентство зауважує, що на відміну від супермаркетів, менші магазини, які також пропонують їжу із собою, стають елементами міського середовища і активно розвиваються.

Успіху Zabka на польському ринку також сприяє мобільне населення, яке заробляє все більше, місцеві закони, які не дозволяють супермаркетам працювати у неділю, і розумний додаток для мобільних телефонів на основі штучного інтелекту, який дозволяє краще залучати клієнтів.

У магазинах компанії продається все: від кави до готових страв, включаючи піцу, хот-доги та картоплю фрі, а також продукти. Торік продажі групи зросли приблизно до 22,8 мільярда злотих ($5,9 мільярдів), порівняно із 4,3 мільярда злотих у 2017 році. Компанія, яка тоді була збитковою, у 2023 році заробила 2,8 мільярдів злотих прибутку.

Як українські підприємці допомагають польській мережі Zabka розвиватися?

Як повідомлялося, Zabka використовує модель франшизи, у 2023 році мережа зросла на понад 1000 магазинів. При цьому більше ніж 500 українських підприємців володіють магазинами Zabka за договором франшизи в Польщі, більшість із них – жінки, повідомляли у компанії. Операційний директор Zabka Polska Пшемислав Києвські прогнозував, що кількість українських франчайзі продовжить зростати.

На початку цього року польський ритейлер Zabka вийшов на ринок Румунії під брендом Froo, а також планує подальшу експансію до інших країн Східної Європи.