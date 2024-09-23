Умєров пообіцяв перехід на 100% електронний документообіг у ЗСУ і реформу ТЦК

Міністерство оборони України в 2024 році скасувало 16 журналів і паперових книг обліку й очікує переходу на 100% електронний документообіг.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Україна.

"У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду – перехід на 100% в діджитал документообіг. Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п'ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок – реформа ТЦК", – розповів Умєров.

Він нагадав, що було запущено додатки для військових "Армія+", "Резерв+", у майбутньому очікується запуск "Ветеран+".

За словами Умєрові, в застосунку "Резерв+" майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ за хвилину.

"Ми знизили фізичне навантаження на ТЦК в рази. Дали онлайн альтернативу на противагу застарілим радянським процесам", – підкреслив він.

Стосовно додатку "Армія+", то 230 тис. військових уже користуються електронними послугами, від подання рапортів усіх видів до цифровізації даних по здоров'ю. Близько 20% з них офіцери, 15% – сержантський склад. Ця цифра зростає щодня", – зазначив міністр.

У серпні повідомлялося, що Міністерство оборони України планує до кінця 2024 року розширити функціонал і кількість користувачів трьох застосунків – "Резерв+", "Армія+" і Delta.

Раніше стало відомо, що розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

До того повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Також повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.