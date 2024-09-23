Новий міністр агрополітики Коваль живе в елітній квартирі за 18 мільйонів, оформленій на тещу, – "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу, оформленій на його тещу.

Житло родина посадовця могло коштувати близько 17,7 мільйона гривень, і було придбане, коли Коваль очолював Рівненську ОДА, а пов’язані з ним фірми отримували мільярдні підряди на будівництво та ремонт доріг у регіоні, з'ясували журналісти "Слідства.Інфо".

У своїй декларації Коваль вказав, що з серпня 2023 року його дружина орендує квартиру у Києві площею 170 квадратних метрів. У цьому помешканні проживає вся сім’я міністра. Власницею квартири вказана Галина Петрівна Баранюк – теща міністра, яка купила її у липні 2021 року.

Помешкання знаходиться у житловому комплексі преміумкласу, збудованому 6 років тому поблизу Голосіївського парку у Києві. Наприкінці червня 2021 року у житловому комплексі, де зараз мешкає міністр Коваль, продавалася квартира ідентичного розміру за 17,7 мільйона гривень.

При цьому на фейсбук-сторінці дружини міністра Ксенії Коваль журналісти виявили пост від жовтня 2021 року, де вона позначила, що знаходиться у тому ж житловому комплексі, де за три місяці до того її мати Галина Баранюк купила квартиру.

На світлинах, які публікувала дружина міністра, зображена простора квартира після будівельників, зі стяжкою та штукатуркою, на високому поверсі. Вона відповідає опису з архівного оголошення про продаж квартири аналогічної площі у цьому ж ЖК за 17,7 мільйона гривень. Коли журналісти подзвонили Ксенії Коваль та представилися, вона кинула слухавку.

Офіційна власниця квартири – теща міністра 69-річна Галина Баранюк все життя мешкає у Чернівцях. Зараз вона – пенсіонерка, раніше працювала бухгалтеркою на різних підприємствах у Чернівцях. За даними джерел видання, протягом 2014-2020 років Галина Баранюк заробила 495 тисяч гривень. Тобто в середньому її щомісячний дохід протягом зазначених семи років становив 6 тисяч гривень на місяць.

З реєстру нерухомості журналісти дізналися, що Галина Баранюк не продавала об’єктів нерухомості, які могли б дозволити їй у 2021 році купити квартиру у Києві за 17,7 мільйона гривень.

На запитання щодо походження грошей на квартиру, яку задекларував і де живе її зять із сімʼєю, Галина Баранюк відповіла: "Ну і що, що задекларував", і кинула слухавку.

Сам міністр Віталій Коваль на дзвінки та повідомлення журналістів щодо квартири, у якій він мешкає, не відповів. У його деклараціях за 2019-2021 роки немає інформації про позики, які він чи його дружина могли надати Галині Баранюк для купівлі квартири.

Як пов'язаний міністр Коваль і ремонт доріг на Рівненщині?

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства 5 вересня 2024 року, до цього він очолював Фонд державного майна, а ще раніше чотири роки працював головою Рівненської обладміністрації.

У 2020 році він був кандидатом у мери Рівного від "Слуги народу", але посів третє місце, набравши у першому турі 13,52% голосів. Але того ж року його обрали депутатом Рівненської міськради 8-го скликання від "Слуги народу" (№1 у списку).

Влітку 2021 року, коли була придбана квартира преміумкласу у столиці, Віталій Коваль обіймав посаду голови Рівненської ОДА, на яку його призначив президент Володимир Зеленський восени 2019 року.

"За рік до того, як Віталія Коваля призначили головою Рівненської ОДА, у 2018-му, у нього було понад 1 мільйон 300 тисяч гривень боргів та податкових зобов’язань. На той час Віталій Коваль заробляв трохи більше 8 тисяч гривень у місяць, керуючи ТзОВ "Санако" та ТзОВ "ВВВ Монтаж", – писало рівненське видання "Четверта влада".

Журналістка "Четвертої влади" Мирослава Примак зауважує, що після того, як Коваля призначили головою ОДА, змінилися компанії, які отримували бюджетні кошти на ремонт та обслуговування доріг області.

"Перед тим як зайняти посаду голови адміністрації, він досить довго керував будівельною фірмою "ВВВ Монтаж". І ця фірма отримувала підряди. Наші журналісти написали про це. І що змінилось? Вони просто викупили, як мені здається, бо офіційно таких даних немає, "Рівнеавтошляхбуд". Ця фірма стала забирати практично все експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і, власне, поточні капітальні ремонти доріг", – розповідає журналістка.

Вона уточнила, що "Рівнеавтошляхбуд" орендувала техніку і купувала асфальт у фірми "ВВВ Монтаж", якою раніше керував Коваль. На зв’язок між фірмами "ВВВ Монтаж" та "Рівнеавтошляхбуд" вказувало і видання "Bihus.Info".

Тоді журналісти з'ясували, ця фірма саме з приходом Коваля почала отримувати багатомільйонні підряди. Це підтверджують дані у системі "Прозорро": за весь час існування фірма "Рівнеавтошляхбуд" отримала підрядів на 5 мільярдів гривень, 4,5 з яких – після приходу Коваля на посаду керівника області у вересні 2019 року. Ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області.