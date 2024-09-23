Завтра відключень світла не буде. Користуватися потужними електроприладами краще в денні години, – "Укренерго"

Завтра, 24 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.