Зеленський підписав закон про передачу особливо цінних земель та лісів для потреб оборони

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму забезпечення землями сил оборони".

Документ повернено до Верховної Ради із підписом голови держави 20 вересня, повідомили у парламентському Комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Закон дозволяє спростити процедуру зміни цільового призначення особливо цінних земель та земельних лісових ділянок для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України та інших законних військових формувань.

При цьому ЗСУ та інші військові формування звільняються від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

З метою уникнення корупційних ризиків, пов’язаних із зміною цільового призначення земельних ділянок, віднесених до земель оборони за спрощеною процедурою, закон забороняє

подальшу зміну цільового призначення таких земельних ділянок;

будівництво на таких земельних ділянках об’єктів соціально-культурного призначення, житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також соціального та доступного житла.

Головне експертне управління Верховної Ради зазначало, що ухвалення цього закону "на практиці призведе до можливості необмеженої зміни цільового призначення відповідних земель лише в силу віднесення відповідних земельних ділянок до земель оборони". Це створює ризик зменшення кількості особливоохоронюваних земель, що може негативно позначитися на охороні довкілля в Україні, вказували парламентські експерти.

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважувало, що закон не передбачає повернення військовими частинами наданих їм територій та об’єктів, в тому числі природно-заповідного фонду, після завершення воєнного стану.

"Тому існують ризики втратити ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти, об'єкти рослинного та тваринного світу, які складають природно-заповідний фонд України і згідно з міжнародно-правовими зобов'язаннями України, Конституцією, законодавством України мають охоронятися як національне надбання з встановленим особливим режимом охорони, відтворення і використання", – зазначають парламентські юристи.

Крім того, серед переліку суб’єктів земельних ділянок, які пропонується визнавати землями оборони, є ті суб’єкти, до компетенції яких не відноситься функція із забезпечення оборони держави. Зокрема – Нацполіція.

"Викликає сумнів віднесення до земель оборони також земельних ділянок, призначених для забезпечення функціонування Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, які є центральними органами виконавчої влади", – вказували у Головному юридичному управлінні.