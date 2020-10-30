Глава внутренней безопасности СБУ купил квартиру по цене в четыре раза дешевле рыночной. ВИДЕО

Семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела трехкомнатную квартиру в центре Киеве в четыре раза дешевле рыночной цены. Также Наумов не задекларировал элитную недвижимость, в которой проживает.

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что эта квартира, а также дом и земельный участок под Киевом оформлены на мать-пенсионерку Наумова, но пользуется недвижимостью сам Наумов и его семья, сообщает Радио Свобода.

По данным расследования, летом 2019 года Ирина Наумова получила имущественные права на трехкомнатную квартиру в ЖК Alter Ego в Печерском районе столицы за 1,191 млн грн. Однако, застройщик предлагает аналогичные объекты за 4,5 – 5,5 млн грн.

Имущественные права мать Наумова приобрела у бизнесмена Константина Ученика, который купил их у застройщика на этапе инвестирования за 1,19 млн грн. Дом построен на земле, которая принадлежала Генеральной прокуратуре. На момент покупки, Ученик был сотрудником Генеральной прокуратуры Украины. Наумов работал в Генпрокуратуре 12 лет. Журналисты констатируют, что и тогда цена покупки была занижена – рыночная стоимость инвестиции составляла не менее 3 млн.

Ученик сейчас занимается бизнесом. Ранее он возглавлял десяток строительных фирм, связанных с Валерием Хорошковским – бывшим главой СБУ, а ныне бизнесменом. "Схемы" несколько раз фиксировали Mercedes на номерах прикрытия, которым пользуется Наумов, который въезжал на территорию ЖК и покидал ее.

Также авторы материала установили, что Наумов пользуется еще одним семейным имуществом - домом в поселке Гребенки Киевской области. На его мать там оформлены три земельных участка на берегу реки Протока общей площадью полтора гектара. По данным реестра, на этой земле возведен один дом. В то же время, съемка с воздуха зафиксировала на территории два здания.

Фактическая супруга Наумова Анна Ревенко публикует посты в соцсетях из Гребенков. В 2014-2016 лет она работала в компании "Маяк-Вестдом" Ученика, который продал квартиру матери Наумова.

В 2019 Анна Ревенко купила два автомобиля: грузовой Volkswagen Crafter и кроссовер Toyota Rav4 2018 выпуска. Их рыночная цена колеблется от 1,2 до 1,34 млн грн.

По данным налоговой, с 2011 года Анна Ревенко заработала всего 400 тысяч, включая стипендию и соцвыплаты. То есть, ее официальных доходов хватило бы только на оплату трети совокупной стоимости приобретенных автомобилей.

Управление внутренней безопасности СБУ, которое возглавляет Наумов, должно выявлять правонарушения сотрудников спецслужбы. Положение о нем засекречено, а информация о руководителе относится к категории "с ограниченным доступом".

14 октября президент Владимир Зеленский своим указом присвоил Андрею Наумову воинское звание бригадного генерала.

Согласно декларации за 2019 год, которую Наумов подал до начала работы в СБУ, у него нет собственной недвижимости. Он арендует служебное жилье и хранит сбережения наличными и в банке.







