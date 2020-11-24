Экс-главы силовых ведомств получают при увольнении миллионные компенсации. ВИДЕО

Экс-главы силовых ведомств Украины при увольнении получают миллионные компенсации от государства, которые существенно превышают их же годовые зарплаты.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Экс-глава СБУ Василий Грицак, уходя с должности в 2019 году, получил более 1,4 миллионов гривен выходного пособия при увольнении. Его годовая зарплата при этом в тот момент была на уровне 850 тысяч гривен.

Бывший министр обороны Степан Полторак при годовой зарплате около 1 миллиона гривен в 2018-м получил выплату в почти 2 миллиона гривен. Интересно, что с должности министр тогда не ушел, просто по закону министерство должен был возглавлять гражданский министр, а Полторак находился на военной службе. Поэтому, Полторак с военной службы ушел, получил выплату из-за увольнения и фактически остался министром, но уже как гражданское лицо.

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев получил более 2,3 миллионов гривен одноразовой денежной помощи при увольнении со службы. Здесь же, в Нацполе, его годовая зарплата составляла около 1,5 миллионов гривен.

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Виктор Муженко получил при увольнении 1,5 миллиона гривен денежной помощи, а также дополнительно 268 тысяч гривен компенсации за неиспользованный отпуск.

Юрист по трудовому законодательству Виктория Полищук объясняет, что выплаты после увольнения – законные, но, в то же время, размер этих выплат никоим образом не регулируются: "нет четкого ограничения, что при увольнении государственный служащий не может получить выше 200 тысяч, или 100 тысяч".

Ранее стало известно, что муж Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который работает на руководящей должности в Киберполиции – Денис Колесник, уволился, получил более 750 тысяч гривен компенсации и пособия при увольнении, а за неделю был вновь назначен на ту же должность.