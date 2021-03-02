Нардепы купили за год новых автомобилей на 60 миллионов. ВИДЕО

Как минимум полтора десятка народных депутатов обновили свои автопарки за последний год.

Об этом свидетельствует расследование Bihus.Info.

В частности, на новой BMW Х5 тепрь ездит депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Как сообщают журналисты, авто зарегистрировано в марте 2020 года на сына нардепа Ивана Шевченко, который работает следователем в Государственном бюро расследований. Из декларации следователя (последняя доступная – за 2018 год) видно, что средств на покупку такого авто у него не было. Стоимость такого автомобиля может достигать 2,5 млн грн.

Также BMW Х5 появилась у еще одного депутата от "Слуги народа" – Максима Гузенко, известного исполнением наименьшего количества обещаний среди мажоритарщиков Сумской области. Авто зарегистрировано в октябре прошлого года на семейную аграрную фирму "Агрохим Партнер", однако пользуется ей сам нардеп.

На новые колеса также пересел "слуга народа" Николай Галушко – на Toyota Land Cruiser 200 за около 2,5 млн грн. Машина зарегистрирована на 65-летнюю маму нардепа. Сначала он говорил, что не ездит на этом авто, а после уточнил, что задекларирует право его использования. Откуда у матери деньги на покупку дорого автомобиля – не ответил.

Новую Toyota Land Cruiser тоже в ноябре приобрел "слуга народа" Арсений Пушкаренко. Он говорит, что купил автомобиль в кредит, а покупку не задекларировал, так как вроде бы на тот момент из-за решения КСУ не работал сайт деклараций.

Народный депутат Валерий Колюх ездит на новом Volvo ХС90 приблизительно за 2 млн грн. Машина зарегистрирована на жителя села Старый Белоус в Черниговской области. Сам Колюх говорит, что это машина его помощника, и тот его просто подвез. Но также пообещал, что задекларирует право использования авто.

Новым Lexus LX 450D пользуется теперь и народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Авто записано на отца нардепа – пенсионера и народного избранника первого созыва Рады Ивана Николаенко.

Летом в новую Audi A8 пересел однопартиец Николаенко Сергей Власенко. Автомобиль после свежего рестайлинга обошелся в 4,3 млн грн.

Нардепа от "Батькивщины" Константина Бондарева также заметили в новом внедорожнике TOYOTA LAND CRUISER Prado. Его стоимость в салоне в базовой комплектации стартует от 1,3 млн грн.

Новый автомобиль появился у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаила Папиева. Он пересел на Volkswagen TOUAREG, который по словам самого Папиева, на лизинговой компании. За авто нардеп вроде как платит 60 тыс. грн ежемесячно.

Журналисты заметили, как нардеп от "ОПЗЖ" Суто Мамояна в сопровождении охранников сел в Rolls Royce Сullinan, который стоит около 15 млн грн. Авто записано на родственника парламентария.

На новой машине ездит и бывший "слуга народа" Роман Иванисов. Журналисты заметили, как нардеп выезжает из закрытой парковки на Mercedes-Benz GLS 400, зарегистрированном на его жену.

Новый Land Rover Defender появился у народного депутата Дмитрия Шпенова. Авто зарегистрировано на компанию ООО "Институт стратегических исследований" самого Шпенова и, по словам нардепа, он ее арендует у своей же компании. При этом, по информации из открытых источников, компания в 2019 году заработала всего 9 600 грн чистой прибыли, а за последние 10 лет не заработала и половины стоимости нового авто депутата.