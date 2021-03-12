Банкир Коломойского переписал бизнес на родственников после задержания. ВИДЕО
Это произошло сразу же после того, как банкира официально задержали детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), для чего даже пришлось посадить уже вылетевший в направлении Австрии чартерный самолет, сообщается в расследовании программы "Слідство.Інфо".
НАБУ посадило самолет с Владимиром Яценко в "Борисполе" около полудня 22 февраля. Банкира задержали и увезли в правоохранительные органы. А уже вечером того же дня от Яценко его гражданской жене перешли его доли в нескольких компаниях.
В частности, речь идет об ООО "Финтех бэнд" – фирме, которая руководит проектом monobank. Также родственникам перешли доли Яценко в компании "Эстейт сити" и "Эйси диси процессинг".
На следующий день, 23 февраля, на дочь Яценко, Анну, тоже переоформили активы в двух аграрных компаниях. В частности, дочери полностью перешла компания "Ульяновка агро", включая 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей. В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". В собственности єтой компании - 28 объектов недвижимости, 2483 земельных участков и 64 автомобиля.
По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе". При этом не исключено, что на самом деле на родственников Яценко перешло больше активов, чем удалось установить.
Как отмечают авторы расследования, обычно в таких коррупционных делах сразу после задержания детективы НАБУ накладывают так называемый предварительный арест на имущество и активы подозреваемого до принятия соответствующего решения судом.
Однако в этом случае правоохранители обратились в суд уже после того, как активы были переписаны на гражданскую жену Яценко. Поэтому Высший антикоррупционный суд отказался их арестовать.
В пресс-службе НАБУ заявили, что детективы заблаговременно не инициировали наложение временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов.
В то же время, в НАБУ сообщили, что им удалось арестовать имущество, которое было непосредственно в собственности подозреваемого Яценко. В частности, речь идет о 8 жилых домах, 2 квартирах, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судне.
Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.
Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.
Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.