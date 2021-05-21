Приближенный к Лукашенко олигарх заработал 320 миллионов на "Большом строительстве" Зеленского, – "Схемы". ВИДЕО

Компании семьи белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к Александру Лукашенко и Виктору Медведчуку, который не попал под санкции в Украине, зарабатывает на реализации программы президента Зеленского "Большое строительство".

Об этом говорится в совместном расследовании программы "Схемы" и программы "Давайце разбірацца" белорусского телеканала "Белсат".

Журналисты обнаружили, что в 2020 году белорусский "Нефтебитумный завод" Воробья существенно увеличил поставки битума в Украину. Тут основными конечными покупателями продукции стали участники "Большого строительства".

Анализируя данные таможни, "Схемы" отметили, что белорусский завод Воробья чаще всего реализовывал свою продукцию в Украину не напрямую, а через украинскую фирму "БелКазТранс Украина" своего 38-летнего сына и полного тезки - Николая Николаевича Воробья, гражданина Украины. А тот при перепродаже субподрядчикам "Большого строительства" выставлял уже гораздо более высокую цену, что в конечном счете повышало его финальную стоимость.

Всего, по подсчетам журналистов, на "Большом строительстве" президента Владимира Зеленского фирмы, связанные с белорусским олигархом Николаем Воробьем, по состоянию на 31 марта 2021 заработали почти 320 млн грн.

В "БелКазТранс Украина" на запрос "Схем" отметили, что компания не является участником проекта "Большое строительство", продает битум большим нефтетрейдерам и не сотрудничает с бюджетными организациями.

Также журналисты рассказали, что поставкой битума деятельность белорусского олигарха Николая Воробья в Украине не ограничивается - начиная с 2019 году он стремительно вошел сразу в три стратегические сферы украинской экономики.

Например, в 2020 году его белорусская компания "БелКазТранс" импортировала около половины дизельного топлива, которое поставлялось в Украину из Российской Федерации. "Это поставки дизельного топлива из России, которые по трубопроводу доходят до Гомеля и дальше перегружаются в железнодорожные вагоны и поставляются в Украину. Это просто посреднические услуги", - рассказал главный редактор профильного журнала "Нефтерынок"Александр Сиренко.

Журналисты обратили внимание, что украинские активы белорусского олигарха оформлены на членов его семьи, граждан Украины. Компания его сына, "БелКазТранс Украина", кроме импорта битума, в 2020 году обеспечивала логистику при импорте российского угля для украинских металлургических предприятий и электростанций.

"Любым компаниям, кроме" БелКазТранс Украина", не давали согласие на перевозку чиновники российских железных дорог. По информации от наших членских компаний, которые потеряли долю на рынке - это почти 100%. По объемам это - крупнейший транзитер", - рассказывает президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Журналисты также обнаружили, что услугами компании сына Николая Воробья пользуются крупнейшие промышленные группы Украины. "Согласно данным от источников" Схем" в налоговой, с марта 2020-му и до сих пор эта компания регулярно получает оплату за свои экспедиторские услуги от крупнейших потребителей угля в Украине – холдингов "Метинвест" и "ДТЭК" Рината Ахметова и" Интерпайп" Виктора Пинчука", - говорится в материале.

В "ДТЭК" заявили, что действительно с весны 2020 года сотрудничали с "БелКазТранс Украина". Но пока не работают с этой компанией напрямую. В холдинге "Метинвест" подтвердили, что до сих пор сотрудничают с "БелКазТранс Украины", но отметили, что выбрали ее на тендерной площадке. В компании Виктора Пинчука комментариев к публикации не предоставили.

Помимо обеспечения логистики, структуры, связанные с белорусским олигархом, занимались непосредственно импортом угля в Украине в условиях, когда российские власти выдавали разрешения на поставки этого сырья в Украину.

В декабре 2019 года эстонская компания NT Marin, которую журналисты связывают с Николаем Воробьем, получила разрешение от российского правительства на почти 50% от поставок угля в Украину. В марте 2020 года крупнейшие импортеры смогли получить такие разрешения самостоятельно. Но, как обнаружили "Схемы", в 2021 году NT Marin продолжила в качестве посредника импортировать уголь. В конце марта в Украину начала поставки также другая эстонская фирма, связанная с Воробьем - NT Bunkering. В то же время эти эстонские компании (NT Bunkering и NT Marine) в течение 2018-2020 годов доставляли нефтепродукты российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" (ОАО "НЗНП") в ЕС (в частности в Эстонию) и Украину.



"То есть компании с орбиты белорусского олигарха Николая Воробья сотрудничали с российским заводом Медведчука "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (ОАО" НЗНП ") - в течение 2018-2020 лет доставляли в Европу и Украину продукцию завода. Но сам белорусский олигарх Николай Воробей не попал под украинские санкции, хотя сотрудничал с тем бизнесом Виктора Медведчука, который стал основанием для введения санкций СНБО против него", - говорится в материале "Схем".

Виктор Медведчук отрицает сотрудничество с Николаем Воробьем. На вопрос журналистов, которые у них отношения, Медведчук ответил: "Мы дружим. Никаких общих бизнес-интересов нет и никогда не было".

В Украине живут двое сыновей Воробья от предыдущего брака. Кроме старшего сына Николая, продажей нефтепродуктов также занимается его жена (невестка олигарха) - Валерия Воробей - через украинскую компанию "Укрбелнефтопродукт".

Ответа от Николая Воробья на информационный запрос журналисты не получили.