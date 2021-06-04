У сына Януковича нашли элитную недвижимость в Москве. ВИДЕО

Связанная с сыном беглого экс-президента Виктора Януковича Александром компания владеет частью элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Так, согласно данным российского реестра недвижимости, 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и такой же доли самого бизнес-центра оформлено на компанию "Прайд-М". Ее руководитель – Александр Ермольчук.

Человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавляла два украинских акционерных общества – "Мако Холдинг" и "Маринсервис", которыми владел Александр Янукович.

Кроме того, по адресу бизнес-центра Atlantic прописана еще одна связанная с сыном Януковича фирма – "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько. Человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации "Менеджмент Ассетс Компании". Ее бенефициаром через "Мако Холдинг" также был Александр Янукович.

Бизнес центр Atlantic построен в 2014 году и расположен неподалеку Киевского вокзала и в 15 минутах езды автомобилем от Кремля. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около $600 за квадратный метр. Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании "Роснефть".

Ранее было известно о другой недвижимости в РФ, связанной с Александром Януковичем. В 2014 году после выезда в Россию он основал две компании – "Арсенал-Инвест" и "Арсенал Истейт". Как указано в российском реестре юридических лиц, фирмы предоставляют услуги как холдинговые компании, а также в сфере недвижимости и консалтинга. Тогда же российские СМИ сообщали, что компании Александра Януковича начали заниматься недвижимостью в комплексе сооружений завода "Арсенал" в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, в апреле Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию "Всеукраинского банка развития" Александра Януковича, который был признан неплетежеспособным в 2014 году.

По данным Национального банка, с августа 2016 года по июнь 2017 года разблокированные по решениям судов 1,7 млрд грн средств из ПАО "Всеукраинский банк развития" были перечислены на счета в "Международном инвестиционном банке" Петра Порошенко, откуда 1,4 млрд грн из этой суммы в тот же или ближайшие рабочие дни было получено наличными через кассу головного офиса банка. При этом большая часть из получателей этих средств так или иначе была связана с бизнесом Януковича-младшего.

Некоторое время МВД расследовало происхождение этих средств. Следствие установило, что депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка сотрудников "ВБР", которые не имели доходов, отвечающих размерам их депозитов. Часть их них выписали доверенности на адвоката Алексея Салазского, который работал в структуре "МАКО-холдинга" Александра Януковича.

Сам Салазский утверждал, что бывшим сотрудникам банка Януковича все эти сотни миллионов занял гражданин Украины по имени Яшар Ходжаев. Ходжаева называют близким другом и бизнес-партнером Александра Януковича. По данным следствия, после бегства Януковича Ходжаев также выехал в Россию.

Чтобы разблокировать счета работники "ВБР" предъявляли суду справки о том, что одолжили деньги на депозитах банка у Ходжаева, и суд принял эти объяснения. Законностью происхождения средств у Ходжаева следствие не интересовалось. В МВД это объясняли тем, что "не смогли допросить Ходжаева" - "в связи с пребыванием в Российской Федерации".